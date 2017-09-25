[25/سبتمبر/2017]
تونس – سبأ :
إرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 11.7 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الماضية وذلك بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واظهرت بيانات إحصائية نشرتها الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الاثنين ان قيمة تلك الاستثمارات بلغت منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي1.455 مليار دينار(602.083 مليون دولار).
وأوضحت أن الإستثمارات الأجنبية في قطاعي الخدمات والصناعة ارتفعت على التوالي بنسبة 36.7 بالمائة، و29.8 بالمائة، بينما انخفضت على مستوى قطاع الزراعة بنسبة 64.1 بالمائة.
كما اشارت الى ان الاستثمارات الاجنبية انخفضت على صعيد قطاع الطاقة بنسبة 5.7 بالمائة.
سبأ