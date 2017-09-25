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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:01م
المجلس السياسي الأعلى يثني على مرجعيات المكونات السياسية ويناقش تقارير أداء المؤسسات
واصل المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعاته اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة مناقشة المعالجات المقترحة لعدد من القضايا التي أدت إلى التباينات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.
اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط
صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق.
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
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  اقتصاد
إرتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 11.7 بالمائة
[25/سبتمبر/2017]
تونس – سبأ :
 إرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 11.7 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الماضية وذلك بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واظهرت بيانات إحصائية نشرتها الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الاثنين ان قيمة تلك الاستثمارات بلغت منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي1.455 مليار دينار(602.083 مليون دولار).

وأوضحت أن الإستثمارات الأجنبية في قطاعي الخدمات والصناعة ارتفعت على التوالي بنسبة 36.7 بالمائة، و29.8 بالمائة، بينما انخفضت على مستوى قطاع الزراعة بنسبة 64.1 بالمائة.

كما اشارت الى ان الاستثمارات الاجنبية انخفضت على صعيد قطاع الطاقة بنسبة 5.7 بالمائة.

سبأ
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