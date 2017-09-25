محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر صنعاء - سبأ:

هنأ الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات وموظفي الدولة وأصحاب الفضيلة العلماء ومناضلي الثورات اليمنية والقيادات الإجتماعية والثقافية ووجهاء القبائل ومشائخها وحكماء اليمن وعلمائها وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر .



وجاء في التهنئة :



الأخوة المواطنون الأعزاء وقيادات هذا الشعب ومناضلي ثوراته الشرفاء تحية محبة وإجلال وفخر لكم جميعا وهاهي الذكرى الـ 55 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تحل علينا وشعبنا اليمني للعام الثالث على التوالي يواجه ذات القوى التي أعاقت ثورة الـ 26 من سبتمبر عن تحقيق أهدافها وغاياتها وأن يقطف الشعب والمناضلين وأسر الضحايا والمضحين بأرواحهم وآلامهم من أجل المستقبل ثمار تلك الثورة المجيدة.



إنني وإذ أبارك لنا جميعا هذه الذكرى وهذا العيد الملهم الذي يمدنا دوما بالطاقة للمواجهة وتحدي الصعاب من أجل الوصول إلى ما يستحقه هذا الوطن الغالي والشعب العزيز أبارك أيضا وأهنئ المرابطين في الجبهات من رجال الرجال والأحرار النجباء الذين وعوا كل هذه التحولات والمشكلات والآلام التي يتجرعها الشعب اليمني عند كل تحول تتآمر عليه قوى الشر وتسلبه من بين أيدي الأجيال حتى إنبرت اليمن جميعها هذه المرة لتقود ثورة شعبية للإنتصار لثورات الشعب اليمني وطموحاته وتضحياته وفي مقدمتها ثورة 26 سبتمبر ويتصدرها كل الأبطال والأحرار في كل الجبهات مقدمين التضحيات التي لا توصف ولا يمكن أن يفي حقها إلا الإنتصار الكامل لغايات الثورات اليمنية جميعها وفي مقدمتها استقلال القرار الوطني.



كلي أمل بالله سبحانه وتعالى بنصره لهذا الشعب العزيز المظلوم وأن تعود علينا هذه الذكرى العام المقبل وقد أنجز اليمنيون بعون الله وتوفيقه النصر المستحق لكل الثورات اليمنية وعادت سبتمبر بهية حرة من أي تبعات أو هيمنة أو نفوذ يعوق تحركها إلى الأمام .



كل عام والجميع بخير وثورتنا منتصرة واليمن في أعالي المجد والشموخ والخزي والعار لأعدائه والمعتدين عليه .. المجد والخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للأسرى الصامدين الصابرين.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ