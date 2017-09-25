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وزير التخطيط يلتقي مدير مكتب منظمة العون المباشر في اليمن
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز ناصر الكميم مع مديرة مكتب منظمة العون الناشطة في المجال الإغاثي والإنساني معالي العسعوسي أنشطة المنظمة والتسهيلات المقدمة من الحكومة لتعزيز أنشطتها الفاعلة في اليمن .

وفي اللقاء قدمت مدير مكتب المنظمة نبذه تعريفه عن جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن ، وأنشطتها التنموية والاغاثية وطبيعة التحديات التي تواجه الجمعية أثناء سير تنفيذ المشاريع في بعض المحافظات.

وأعربت مديرة مكتب المنظمة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل مدير وموظفي إدارة المنظمات الغير الحكومية العربية والأجنبية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تسيير وتذليل أعمال الجمعية في اليمن .

من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولی علی حرص الحكومة في دعم انشطة منظمة العون المباشر وكافة المنظمات الناشطة في المجالين الإغاثي والإنساني

وفي اللقاء سلمت مديرة مكتب منظمة العون المباشر لوزير التخطيط والتعاون الدولي التقارير السنوية لعام 2016م والتي تخص المكتب الرئيسي للجمعية في الكويت وكذا مكتب اليمن .

حضر اللقاء مدير عام المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي" أنيسه محمد علي ناصر" ومسئول العلاقات المحلية والدولية بمنظمة العون المباشر "سارة بازرعه".

سبأ
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