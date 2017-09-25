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إنطلاق الدوري التنشيطي للكرة الطائرة بصعدة
[25/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
 إنطلق بمحافظة صعدة الدوري التنشيطي للكرة الطائرة، ينظمه فرع إتحاد الكرة الطائرة بالمحافظة تحت شعار " بطولة الصمود ".

يشارك في الدوري الذي يستمر ثمانية أيام ضمن الإحتفال بأعياد الثورة 21 سبتمبر و 26 سبتمبر و14 أكتوبر و 30 نوفمبر، 13 نادي من أندية المحافظة.

والتقى في إفتتاح الدوري نادي السلام بصعدة ونادي شباب الحمزات، إنتهى بفوز نادي السلام بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأشار وكيل محافظة صعدة صالح عقاب إلى أهمية الدوري الرياضي في لعبة الكرة الطائرة وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .. مشيدا بجهود المنظمين للدوري لتنمية قدرات الشباب والرياضيين.

فيما أشار مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محمد عبود إلى أهمية الدوري الرياضي لإستيعاب الرياضيين وتنمية قدراتهم .. داعيا الأندية إلى المنافسة في ظل الروح الرياضية.

حضر الإفتتاح مدير مكتب السياحة ورئيس فرع إتحاد الكرة الطائرة بالمحافظة بلال الصعري ومندوبي الأندية ومحبي ومشجعي الكرة الطائرة.

سبأ
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