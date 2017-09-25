[25/سبتمبر/2017]
بروكسل – سبأ:
قرر مجلس الوزراء في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين انهاء آلية العجز المفرط في ملف اليونان بعد ان خفضت نسبة العجز الى ما دون ثلاثة في المائة.
وقال وزير مالية استونيا توماس تونيست الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي في بيان "بعد سنوات عديدة من الصعوبات الشديدة تحسن الوضع المالي لليونان ولذلك نرحب بقرار اليوم".
واضاف تونيست "نحن الان في العام الاخير من برنامج الدعم المالي وتم احراز تقدم فيما يتعلق بتمكين اليونان من كسب المال في الاسواق بمعدلات ثابتة".
سبأ