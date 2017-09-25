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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:29:19م
الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
هنأ الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات وموظفي الدولة وأصحاب الفضيلة العلماء ومناضلي الثورات اليمنية والقيادات الإجتماعية والثقافية ووجهاء القبائل ومشائخها وحكماء اليمن وعلمائها وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمب
اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط
صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق.
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
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  اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يقرر انهاء آلية العجز المفرط في ملف اليونان
[25/سبتمبر/2017]
بروكسل – سبأ:
قرر مجلس الوزراء في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين انهاء آلية العجز المفرط في ملف اليونان بعد ان خفضت نسبة العجز الى ما دون ثلاثة في المائة.

وقال وزير مالية استونيا توماس تونيست الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي في بيان "بعد سنوات عديدة من الصعوبات الشديدة تحسن الوضع المالي لليونان ولذلك نرحب بقرار اليوم".

واضاف تونيست "نحن الان في العام الاخير من برنامج الدعم المالي وتم احراز تقدم فيما يتعلق بتمكين اليونان من كسب المال في الاسواق بمعدلات ثابتة".

سبأ
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