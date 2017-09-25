محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل بالحديدة لمراجعة الاحتياجات الانسانية لعدد من المحافظات الحديدة - سبأ:

عقدت بمحافظة الحديدة اليوم ورشة عمل حول مراجعة الاحتياجات الانسانية في محافظات الحديدة حجة المحويت وريمه للعام 2018م .



وتهدف الورشة التي نظمها مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية بالتعاون مع الفريق الانساني في المحافظات المستهدفة و التي يشارك فيها 70 مشاركا ومشاركة الى مناقشة الاحتياجات الانسانية في المحافظات المستهدفة في قطاعات المياه والإصحاح البيئي والحماية والمأوى والأمن الغذائي والصحة والتغذية.



وفي الورشة دعا محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج المنظمات الدولية إلى تسخير امكانياتها لخدمة لخدمة المجتمعات المحلية في المحافظات المستهدفة وتوفير ابسط الاحتياجات للمواطنين.. مشيرا الى معاناة اليمن جراء استمرار العدوان وحصاره.



وحث المحافظ الهيج المشاركين في الورشة على طرح الاحتياجات الانسانية للمحافظات بعقلانية ومنطقية حتى تتمكن المنظمات والجهات الداعمة من توفيرها وتنفيذها على ارض الواقع.



من جانبه استعرض مدير مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية ( الاوتشا) مصطفى شبيبي هداف الورشة لعرض الاحتياجات الانسانية للعام 2018م والدور الذي يجب ان تقوم به الفرق لتقديم تلك الاحتياجات بالصورة المطلوبة.



وتشمل الورشة تنفيذ مجموعة عمل بحسب القطاعات المشاركة وتقديم نتائج للتقييمات السابقة ومعلومات اخرى للقطاعات غير المشاركة ومناقشة الاحتياجات ذات الاولوية في محور الحديدة.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ