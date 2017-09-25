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القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
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  رياضة
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
[25/سبتمبر/2017]
الدوحة - سبأ:
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات عُمان والسعودية والإمارات في المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة 22 ديسمبر حتى 5 يناير القادمين بمشاركة سبعة منتخبات.

ويتغيب منتخب الكويت عن المشاركة في خليجي 23 نظراً لقرار تجميد كرة القدم الكويتية من قبل الإتحاد الدولي للعبة (فيفا)، فيما لا تزال مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين غير مؤكدة نظراً لمطالبتها بتأجيل البطولة وتغيبها عن مراسم إجراء القرعة والاجتماعات التي سبقتها بسبب الأزمة الخليجية ومقاطعة الدول الثلاث لقطر.

سبأ
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