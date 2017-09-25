عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مناطق في ريف حمص الشرقي دمشق – سبأ :

أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين تمنه من استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم (داعش) في ريف حمص الشرقي.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر عسكرية ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى أم الريش ومسعدة ورسم الناقة والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بعد عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي (داعش)".



واضافت المصادر أن المساحة الإجمالية التي تمت السيطرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية تقدر بـ 35 كيلومتراً مربعاً .. مؤكداً أنها اصبحت آمنة بشكل كامل بعد تمشيطها وتطهيرها من المفخخات والألغام .



واشارت الوكالة الى ان الجيش كان قد استعاد أمس السيطرة على نحو 50 كيلومتراً مربعاً خلال العمليات المتواصلة ضد من تبقى من إرهابيي تنظيم (داعش) في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ