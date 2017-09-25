[25/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم مع ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بالمحافظة سوزانا بور جيس آلية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية ومكتب الصحة والمنظمة.
واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل و مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الملك الصنعاني الخدمات الطبية التي تقوم بها المنظمة بالمحافظة وخطتها المستقبلية.
وفي اللقاء حث أمين عام المجلس المحلي المنظمة على توسيع أنشطتها الطبية والعلاجية لتشمل كافة المستشفيات المركزية بالمحافظة، وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لها وتدريب الكادر الطبي.
وأكد الورافي استعداد قيادة المحافظة ومكتب الصحة للتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز دورها وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة بما يسهم في التخفيف من الضغط على المرافق الصحية ومعاناة المواطنين والنازحين و والجرحى الذين يحتاجون للرعاية الطبية .
حضر اللقاء نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة أحمد السياغي وعدد من المعنيين بالمحافظة ومكتب الصحة
سبأ