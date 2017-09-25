ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:29:19م
الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
هنأ الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات وموظفي الدولة وأصحاب الفضيلة العلماء ومناضلي الثورات اليمنية والقيادات الإجتماعية والثقافية ووجهاء القبائل ومشائخها وحكماء اليمن وعلمائها وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمب
اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط
صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق.
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
آخر الأخبار:
وزير التخطيط يلتقي مدير مكتب منظمة العون المباشر في اليمن
إنطلاق الدوري التنشيطي للكرة الطائرة بصعدة
الاتحاد الأوروبي يقرر انهاء آلية العجز المفرط في ملف اليونان
ورشة عمل بالحديدة لمراجعة الاحتياجات الانسانية لعدد من المحافظات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
التعليم الفني تعلن نتائج الإمتحانات النهائية للمعاهد التقنية والمهنية
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني نتائج الإمتحانات النهائية وأوائل الخريجين في جميع التخصصات بالمعاهد المهنية والتقنية بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2016 ـ 2017.

وأوضح نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء أن الوزارة تمكنت إستكمال العام الدراسي وإنجاز الإمتحانات رغم الصعوبات التي واجهتها وشحة الامكانيات واستمرار العدوان.. مؤكدا أن نسبة النجاح 20ر75 بالمائة.

وأشار إلى أن الأوضاع والظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن حالت دون إجراء الإمتحانات في جميع محافظات الجمهورية، وتم إجرائها في 13 محافظة.

ولفت الدكتور الحوالي إلى أن النتيجة العامة، تميزت بوجود منافسة من الفتيات حيث حققت أكثر من 20 فتاة المراكز الأولى في مختلف التخصصات.

وثمن جهود اللجنة العليا للإختبارات بالوزارة على الدور الذي بذلته في إنجاح العملية الإمتحانية واستكمال التصحيح وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية في وقت قياسي رغم الظروف الصعبة .. مشيدا بدور صندوق تنمية المهارات في دعم الإمتحانات وغيرها من البرامج التي تنفذها الوزارة.

وبين نائب التعليم الفني أن التخصصات التي شملتها الإمتحانات لهذا العام 74 تخصصا في جميع المستويات، فيما وصل عدد مواد الاختبارات النهائية العملية والنظرية إلى 455 مادة.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات خمسة آلاف و791 طالبا وطالبة، نجح منهم أربعة آلاف و355، بينما بلغ عدد المكملين 944 طالبا وطالبة، ورسب في الإمتحانات 492 طالبا وطالبا.

فيما بلغت نسبة النجاح في إمتحانات الدبلوم التقني التي تقدم لها ثلاثة آلاف و528 طالبا وطالبة، 49ر81 بالمائة، نجح فيها ألفين و875 طالبا وطالبة، وأكمل نحو 429 فيما رسب في الاختبارات 224 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور الحوالي أن نسبة النجاح في شهادة الثانوية المهنية بلغت 49ر73 بالمائة، حيث تقدم للإمتحانات ألف و 139 طالبا وطالبة، نجح فيها 837 طالبا وطالبة، وأكمل 191 طالبا وطالبة، ورسب 111 طالبا وطالبة.

ولفت إلى أن إمتحانات دبلوم التدريب المهني حققت نسبة نجاح بلغت 28ر57 بالمائة، حيث بلغ عدد المتقدمين فيها ألف و119 طالبا وطالبة، نجح فيها 641 طالبا وطالبة، وأكمل 322 طالبا وطالبة، فيما رسب في الإختبارات 156 طالبا وطالبة.

عقب ذلك أعلن نائب وزير التعليم الفني و كيل الوزارة المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي، أسماء أوائل الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية في مختلف التخصصات.

حضر المؤتمر الصحفي وكلاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والوكلاء المساعدون ومدراء العموم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
وزير التخطيط يلتقي مدير مكتب منظمة العون المباشر في اليمن
ورشة عمل بالحديدة لمراجعة الاحتياجات الانسانية لعدد من المحافظات
وكيل محافظة إب يلتقي ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات متفرقة بالجوف
رئيس الوزراء يؤكد في حفل بالعيد الـ٥٥ لثورة ٢٦ سبتمبر أهمية إستلهام معاني التضحية والفداء من أجل الوطن
رئيس مجلس القضاء يهنئ الرئيس الصماد بأعياد الثورة
الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب تستكمل التصفيات في القصة والشعر
وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
وزير التخطيط يناقش مع اليونيسيف آليات صرف المساعدات النقدية للمستفيدين 
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب القراميش بمأرب
[25/سبتمبر/2017]
العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by