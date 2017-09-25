محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم الفني تعلن نتائج الإمتحانات النهائية للمعاهد التقنية والمهنية صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني نتائج الإمتحانات النهائية وأوائل الخريجين في جميع التخصصات بالمعاهد المهنية والتقنية بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2016 ـ 2017.



وأوضح نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء أن الوزارة تمكنت إستكمال العام الدراسي وإنجاز الإمتحانات رغم الصعوبات التي واجهتها وشحة الامكانيات واستمرار العدوان.. مؤكدا أن نسبة النجاح 20ر75 بالمائة.



وأشار إلى أن الأوضاع والظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن حالت دون إجراء الإمتحانات في جميع محافظات الجمهورية، وتم إجرائها في 13 محافظة.



ولفت الدكتور الحوالي إلى أن النتيجة العامة، تميزت بوجود منافسة من الفتيات حيث حققت أكثر من 20 فتاة المراكز الأولى في مختلف التخصصات.



وثمن جهود اللجنة العليا للإختبارات بالوزارة على الدور الذي بذلته في إنجاح العملية الإمتحانية واستكمال التصحيح وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية في وقت قياسي رغم الظروف الصعبة .. مشيدا بدور صندوق تنمية المهارات في دعم الإمتحانات وغيرها من البرامج التي تنفذها الوزارة.



وبين نائب التعليم الفني أن التخصصات التي شملتها الإمتحانات لهذا العام 74 تخصصا في جميع المستويات، فيما وصل عدد مواد الاختبارات النهائية العملية والنظرية إلى 455 مادة.



وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات خمسة آلاف و791 طالبا وطالبة، نجح منهم أربعة آلاف و355، بينما بلغ عدد المكملين 944 طالبا وطالبة، ورسب في الإمتحانات 492 طالبا وطالبا.



فيما بلغت نسبة النجاح في إمتحانات الدبلوم التقني التي تقدم لها ثلاثة آلاف و528 طالبا وطالبة، 49ر81 بالمائة، نجح فيها ألفين و875 طالبا وطالبة، وأكمل نحو 429 فيما رسب في الاختبارات 224 طالبا وطالبة.



وأكد الدكتور الحوالي أن نسبة النجاح في شهادة الثانوية المهنية بلغت 49ر73 بالمائة، حيث تقدم للإمتحانات ألف و 139 طالبا وطالبة، نجح فيها 837 طالبا وطالبة، وأكمل 191 طالبا وطالبة، ورسب 111 طالبا وطالبة.



ولفت إلى أن إمتحانات دبلوم التدريب المهني حققت نسبة نجاح بلغت 28ر57 بالمائة، حيث بلغ عدد المتقدمين فيها ألف و119 طالبا وطالبة، نجح فيها 641 طالبا وطالبة، وأكمل 322 طالبا وطالبة، فيما رسب في الإختبارات 156 طالبا وطالبة.



عقب ذلك أعلن نائب وزير التعليم الفني و كيل الوزارة المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي، أسماء أوائل الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية في مختلف التخصصات.



حضر المؤتمر الصحفي وكلاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والوكلاء المساعدون ومدراء العموم.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ