محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس القضاء يهنئ الرئيس الصماد بأعياد الثورة صنعاء - سبأ:

رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل برقية تهنئة إلى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة الأعياد الوطنية الـ21 والـ 26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر والـ30 من نوفمبر .



جاء فيها:



يسرني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكافة منتسبي السلطة القضائية بأطيب التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الخالدة، والى أبناء الشعب اليمني الصامد.



وإنني في هذه المناسبات الخالدة والغالية نجدد دعمنا لكم ونشد على أيديكم بمواصلة تحقيق الأهداف الثورية التي بذلت في سبيلها الدماء الزكية للشهداء والجرحى والتي سعت الثورات الوطنية إلى ترسيخها لتحقيق المطالب المشروعة للشعب اليمني والتصدي لقوى الفساد لمسيرتها التحررية وتحالف العدوان الغاشم الذي يحاول إستعادة السيطرة على سيادة بلدنا ومقدراته وخيراته وندعو القوى السياسية والمكونات الشعبية إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف في مواجهة تحالف العدوان العالمي والتغلب على كافة الصعوبات التي تؤدي إلى الانقسام والتشرذم .



ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية على الجميع وأنتم تنعمون بموفور الصحة ودوام العافية وعلى شعبنا اليمني وقد تحقق له كل ما يصبوا إليه من عزة وأمن وإستقرار.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ