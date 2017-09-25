محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب تستكمل التصفيات في القصة والشعر صنعاء ـ سبأ:

استكملت الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب اليوم بصنعاء التصفيات الخاصة بنيل الجائزة للدورة 17 لعام 2017 بإقامة التصفيات في مجالي القصة والشعر.



وخاض 22 شابا وشابة من عدد من المحافظات التصفيات الختامية للجائزة في مجال القصة، والتي تديرها لجنة تحكيم مكونة من الدكتورة إبتسام المتوكل والدكتورة نادية الكوكباني والدكتور إبراهيم اسحاق.



واستبعدت اللجنة 14 عملا بينما سيتم إجراء مقابلات مع بقية المتقدمين الثمانية من خلال الإستماع لأعمالهم ومناقشتها وفقا للشروط والمعايير المتبعة، بهدف الإستقرار على العمل الفائز بالجائزة في هذا المجال.



من جانبها أنهت لجنة التحكيم الخاصة بنيل الجائزة في مجال الشعر أعمالها بالإستماع إلى المتنافسين في هذا المجال والبالغ عددهم 14 شابا وشابة من مختلف المحافظات.



وتكونت لجنة تحكيم الشعر من محمد المنصور وهدى أبلان والحارث بن الفضل.



وأوضح أمين عام الجائزة فؤاد الروحاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة للدورة الحالية في مؤتمر صحفي سيحدد موعده في إجتماع سابق برئاسة وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس أمناء الجائزة.



يذكر أن عدد المتقدمين لنيل الجائزة لهذه الدورة ممن تنطبق عليهم الشروط بلغ 113 متنافسا من 13 محافظة بينهم 39.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ