مجلس النواب يطلع على نتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك أطلع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي على نتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد بعد عصر يوم أمس الأحد بمبنى مجلس النواب وبرئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس مجلس الوزراء... اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق. نادال موجوروزا يتربعا على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس حافظا كلا من الإسباني رافائيل نادال ومواطنته جاربين موجوروزا على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين والمحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة، اليوم الاثنين.