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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:59:19م
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اختتام دورة تدريبية حول برنامج التعليم النشط بالبيضاء
[25/سبتمبر/2017] البيضاء - سبأ:
اختتمت بالمعهد العالي للمعلمين بمحافظة البيضاء اليوم دورة تدريبية خاصة بمعلمي مدارس مديرية الزاهر حول برنامج التعلم النشطـ نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية.

هدفت الدورة التي استمرت أسبوعين إكساب 195مشاركا ومشاركة مهارات وطرق ووسائل التعليم الحديثة وتطبيق الفروق الفردية والتقويم التربوي واستراتيجيات أساسية في التعليم النشط ومهارات تطوير الأداء خاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

وفي الاختتام أشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الزلاف ومدير مديرية الزاهر احمد عبد القوى الحميقاني، إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التأهيلية للكادر التربوي.

وحثا المتدربين على ضرورة الاستفادة من مضامين ومفردات الدورة وتطبيقها في الواقع العملي.

حضر اختتام الدورة نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة فضل الحميقاني وضابط التدريب بالصندوق الاجتماعي حسين اليعري ونائب مدير التدريب بمكتب التربية عباس كرمان ومدير مكتب التربية بمديرية الزاهر حسين محمد السقاف.
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