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تحضيرية اللقاء الوطني الموسع للتعليم تقر مشروع الإطار العام للقاء
[25/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أقرت اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الموسع للتعليم العام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم علي الحيمي مشروع الإطار العام للقاء.
وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير للقاء وأوراق العمل التي ستقدم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من اللقاء.
وشدد المجتمعون على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية بإعتبار التعليم مسؤولية وطنية تحتم تضافر الجهود لضمان استمراره وتجويده.
سبأ