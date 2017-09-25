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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:59:19م
مجلس النواب يطلع على نتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك
أطلع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي على نتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد بعد عصر يوم أمس الأحد بمبنى مجلس النواب وبرئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس مجلس الوزراء...
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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
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تحضيرية اللقاء الوطني الموسع للتعليم تقر مشروع الإطار العام للقاء
[25/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أقرت اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الموسع للتعليم العام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم علي الحيمي مشروع الإطار العام للقاء.

وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير للقاء وأوراق العمل التي ستقدم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من اللقاء.

وشدد المجتمعون على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية بإعتبار التعليم مسؤولية وطنية تحتم تضافر الجهود لضمان استمراره وتجويده.
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