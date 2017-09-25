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رئيس الثورية العليا يهنئ قائد الثورة والرئيس الصماد والشعب اليمني بأعياد الثورة
[25/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
رفع محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا برقية تهنئة للسيد عبد الملك الحوثي قائد الثورة والأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وإلى أبناء الشعب اليمني ومناضلي الثورة وأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بمناسبة أعياد ثورتي الـ21 والـ26 من سبتمبر المجيدتين.

وعبر رئيس اللجنة الثورية العليا عن أحر التهاني بهذه المناسبات الوطنية التي تحل والشعب اليمني يواجه عدوان غاشم وحصار جائر للعام الثالث من قبل العدوان السعودي الأمريكي.

ونوه بتضحيات مناضلي الثورات اليمنية وأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله وتحقيق أهداف الثورات التي قدمت في سبيلها التضحيات الجسام في مختلف المراحل التي مر بها الوطن.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه الأعياد الوطنية خاصة خلال المرحلة الراهنة يؤكد صمود وتلاحم واصطفاف الشعب اليمني وقدرته على إفشال مخططات العدوان التي تستهدف الوطن .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات الوطنية على الشعب اليمني وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من استقرار ورفعه وتقدم.

وترحّم رئيس الثورية العليا في ختام برقيته على أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
سبأ
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