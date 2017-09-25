عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انقطاع الكهرباء يتسبب في إلغاء عدد من الرحلات بمطار سيدني سيدني – سبأ :



تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمطار سيدني صباح اليوم عن عمليات الحركة الجوية في صالة الطيران الداخلي في إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتأثر مئات الركاب وذلك بسبب مشكلة فنية.



وأفادت وسائل الإعلام الأسترالية أن انقطاع التيار الكهربائي يعني أن عمليات الحركة الجوية ستتحول للعمل بالطريقة اليدوية مما يعني أن عدد الطائرات التي تستطيع أن تهبط أو تغادر المطار لن يزيد عددها عن 15 طائرة فقط في الساعة.



وقد عانى آلاف الركاب من شركات الطيران المختلفة بسبب تأخر الرحلات في اليوم الأول من الاجازة الدراسية في أستراليا.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ