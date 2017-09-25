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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:51:00م
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انقطاع الكهرباء يتسبب في إلغاء عدد من الرحلات بمطار سيدني
[25/سبتمبر/2017]
سيدني – سبأ :

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمطار سيدني صباح اليوم عن عمليات الحركة الجوية في صالة الطيران الداخلي في إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتأثر مئات الركاب وذلك بسبب مشكلة فنية.

وأفادت وسائل الإعلام الأسترالية أن انقطاع التيار الكهربائي يعني أن عمليات الحركة الجوية ستتحول للعمل بالطريقة اليدوية مما يعني أن عدد الطائرات التي تستطيع أن تهبط أو تغادر المطار لن يزيد عددها عن 15 طائرة فقط في الساعة.

وقد عانى آلاف الركاب من شركات الطيران المختلفة بسبب تأخر الرحلات في اليوم الأول من الاجازة الدراسية في أستراليا.

سبأ
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