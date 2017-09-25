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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:51:00م
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قيادة محافظة حجة تنعي العقيد عمار أبو خرفشة
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قيادة محافظة حجة تنعي العقيد عمار أبو خرفشة
[25/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :
نعت قيادة محافظة حجة أركان حرب قوات الأمن المركزي فرع المحافظة العقيد عمار أبو خرفشة ، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في مواجهة قوى الغزو والعدوان .

وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى ما تحلى به الشهيد من شجاعة وتفانِ وإخلاص في أداء المهام الموكلة إليه ، وما بذله من جهود في تطوير أداء منتسبي الأمن المركزي بالمحافظة .

وعبرت قيادة محافظة حجة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد ومحبيه .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون "

سبأ
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