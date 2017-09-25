محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة في عمليات نوعية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات نوعية نفذها أبطال الجيش و اللجان الشعبية في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) مصرع ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي وآسر رابع في كمين محكم لأبطال الجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب في عسير .



كما تم كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع ثيا وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتيد والعتاد .واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية حديقة ومجمع الربوعة بعدد من القذائف وضربت تجمعات للمرتزقة خلف موقع الثعبان .



فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع أربعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في ما وراء الحدود وهم : احمد هادي حدادي ،عبيدالله علي مقبول العلياني ،ناصر محمد علي القلوي الزهراني ، عادل متعب المضيبري الرشيدي فيما أصيب سعود محمد الربيعيين ، الرقيب يحيى ابوشايقة .



وأشار المصدر إلى مصرع المرتزقة القيادي جارالله مبخوت مقبل القشعه ، عصام مسعد ديدع ،شامخ علي سالم التيباس،في استهداف آليتهم بصاروخ موجه بالقرب من بوابه معسكرفرضة نهم



في شبوة نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التباب الرملية بمديرية عسيلان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما دكت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة في منطقتي الساق وطوال السادة بالمديرية نفسها .



وذكر المصدر مصرع المرتزق توفيق سعيد سيف المحزفي بنيران الجيش واللجان الشعبية في الجبهة الشرقية بتعز ،وتم قنص ثلاثة آخرين في معسكر خالد بمديرية موزع ،فيما استهدف قصف مدفعي الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد وجبل ريشان بالمديرية .



وحسب المصدر لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب اخرون أثناء التصدي لمحاولة زحف غرب الشبكة بالوازعية في تعز فيما استهدفت المدفعية تعزيزات العدوان .



في الجوف تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للمرتزقة في منطقة الجرعوب بمديرية



المتون ،واستهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات آخرى في الخنجر بمديرية خب والشعف ،فيما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم و أصيب اخرون في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في منطقة يعيس بمديرية دمت بالضالع .



ووفقا للمصدر لقي المرتزقان القياديان حسين صالح ركنه المرادي ، النقيب عصام عبده محمد مانع دماج مصرعهما بنيران الجيش واللجان بصرواح في مأرب .





سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ