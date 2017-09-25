رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادال موجوروزا يتربعا على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس برلين – سبأ :



حافظا كلا من الإسباني رافائيل نادال ومواطنته جاربين موجوروزا على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين والمحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة، اليوم الاثنين.



واستعاد نادال، صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى منذ يوليو 2014،



وضمن نادال الأسبوع الماضي انتزاع الصدارة من البريطاني أندي موراي، بعد انسحاب السويسري روجر فيدرر (الثالث) من دورة سينسيناتي، سابع دورات الماسترز للألف نقطة، بسبب الإصابة، إذ كان فيدرر (36 عاما) الوحيد القادر على منافسة النجم الإسباني على الصدارة.



فيما احتفظت الإسبانية جاربين موجوروزا بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات .



وبقيت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني وكذلك استمرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا والأمريكية فينوس وليامز في المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.



ولم يحدث أيضا أي تغيير حتى المركز العاشر ببقاء الدنمركية كارولين وزنياكي سادسة والبريطانية جوهانا كونتا سابعة والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا ثامنة والسلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا تاسعة وإيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا عاشرة.



وتراجع السويسري ستانيسلاس فافرينكا خطوة واحدة ليصبح في المركز التاسع بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة يوم الاثنين.



وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف على المركز الرابع واستمر الكرواتي مارين شيليتش خامسا والصربي نوفاك ديوكوفيتش سادسا والنمساوي دومينيك تيم سابعا.



وفقد فافرينكا المركز الثامن لصالح البلغاري جريجور ديميتروف الذي تقدم خطوة واحدة بينما استمر الإسباني بابليو كارينيو في المركز العاشر.





سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ