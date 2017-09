Tentative d'infiltration échouée de mercenaires [25/سبتمبر/2017]

ASIR, 25 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative de l'armée saoudienne et ses mercenaires contre le site de Thaba'a.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'armée saoudienne et ses mercenaires contre le site de Thaba'a, en leur infligeant de grandes pertes humaines.



La source a ajouté que l'artilleries de l'armée et des forces populaires a ciblée un jardin et le complexe d'Al-Raboua'ah derriere le site d'Al-Thouaban faisant de pertes parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancée 22 raids contre les diverses zones de la zone d'Al-Raboua'ah au cours de derniers heures.



