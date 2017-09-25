عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا: لا اقتراحات اميركية باجراء تغييرات في بنود (النافتا) اوتاوا – سبأ :



اكدت وزارة الخارجية الكندية ان المفاوضين الاميركيين في اعادة النظر بإتفاقية النافتا التي إستمرت 23 عاما بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لم يقترحوا تغييرات على بعض القضايا الشائكة للإتفاقية، بما في ذلك تصنيع السيارات وكيفية تسوية المنازعات بين الشركاء التجاريين.



وقال كبير المفاوضين التجاريين في الوزارة ستيف فيرهيول في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الكندية أوتاوا التي تستضيف حاليا الجولة الثالثة من المفاوضات ان المفاوضين الاميركيين لم يتقدموا بمطالب محددة في تلك المجالات على طاولة المفاوضات، مضيفا " لقد قدمنا إقتراحا مفصلا بشأن الفصل 19 من الإتفاقية ولم نر إقتراحا أميركيا، موضحا أن إحدى أولويات كندا تتمثل في الحفاظ على هذا الفصل الذي يحدد كيفية تسوية المنازعات بين الشركاء التجاريين.



وأعلن كبير مفاوضي النافتا الكندي إنه لا يتوقع من الولايات المتحدة تقديم مطالب لقطاع الألبان خلال الجولة الثالثة من المفاوضات هذا الأسبوع، مضيفا "لايزال هناك الكثير من للعمل في الوقت الراهن، ومن المستحيل التنبؤ بنهاية المفاوضات التي وصفها بأنها بناءة للغاية وتحرز تقدما جيدا".

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ