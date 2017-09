Plus de 14 raids contre les diverses zones de Saada [25/سبتمبر/2017]

SAADA, 25 Sep. (SABA)-L'aviation de l 'agression saoudienne a lancé plus de 14 raids contre les diverses zones du gouvernorat de Saada, dont l'un a ciblée un volailler.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé sept raids contre le sud 'Al-Awadhi, d'Al-Malil et de Khalika au district de Kitaf et un raid contre le pont de Namlah liant les deux districts de Mounabih et de Razih.

La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé trois raids contre la zone d'Al-Houmaki et celle de Mandabah au district de Baqim , un autre contre la zone de Tabkhah au district de Majz, un autre contre le district de Chada'a.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a ciblé un volailler appartenant à l'un de citoyens dans la zone d'Al-Mahadhir au district de Sehar.

Elle a ajoutée qu'un citoyen a été tués par les balles de garde-frontières saoudiens dans la zone de la vallee d'Al-Raqam au district de Mounabih.



A indiquer que l'aviation de l'agression a ciblée un bulldozer dans la zone d'Al-Mahadhir au district de Sehar, en le détruisant ainsi que deux voitures, qui étaient à côtés.



AM



SABA