المجلس السياسي الأعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش معالجة بعض التباينات وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة أمام آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ. النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات تراجعت أسواق النفط اليوم الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى. حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر" تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".