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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:29:02ص
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العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة ، فيما شن طيران العدوان غارتين على منزل وسيارة أحد المواطنين في منطقة الحماقي بمديرية باقم .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي استهدف بثلاث غارات حفار مياه بمنطقة المهاذر بمديرية سحار وشن غارة على جسر نملة الرابط بين مديريتي منبه و رازح ما أدى إلى خروجه عن الخدمة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا ومثلها على منطقة طخية بمديرية مجز ، كما شن ثلاث غارات على منطقتي آل الحماقي و مندبة في مديرية باقم وسبع غارات على جنوب العواضي والمليل وخليقا بمديرية كتاف .

وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 33 غارة على مناطق متفرقة في الربوعة بعسير .

سبأ
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