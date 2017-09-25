[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية خلال الساعات الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة ، فيما شن طيران العدوان غارتين على منزل وسيارة أحد المواطنين في منطقة الحماقي بمديرية باقم .
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي استهدف بثلاث غارات حفار مياه بمنطقة المهاذر بمديرية سحار وشن غارة على جسر نملة الرابط بين مديريتي منبه و رازح ما أدى إلى خروجه عن الخدمة .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا ومثلها على منطقة طخية بمديرية مجز ، كما شن ثلاث غارات على منطقتي آل الحماقي و مندبة في مديرية باقم وسبع غارات على جنوب العواضي والمليل وخليقا بمديرية كتاف .
وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 33 غارة على مناطق متفرقة في الربوعة بعسير .
سبأ