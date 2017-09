Taiz: Ciblage de rassemblements de mercenaires de l'agression [25/سبتمبر/2017]

TAIZ, 25 Sep. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires des envahisseurs au district de Mouza'a au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblée de rassemblements de l'agression au Nord de camp de Khaled et de Mont de Raichaan au district de Mouza'a, faisant de pertes humaines t matérielles parmi leurs rangs.



La source a ajouté qu'on a tué trois mercenaires par les balles de l'armée et des forces populaires au cours de derniers heurs au camp de Khaled

La source a ajouté le meurtre et la blessure d'un certain nombre de mercenaires lors d'une tentative d'infiltration à l'Oues d'Al-Chabakah au district d'Al-Wazia'aiah.



