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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:29:02ص
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مرسوم اميركي حول الهجرة يشمل كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد
[25/سبتمبر/2017]
واشنطن – سبأ :

اعلن البيت الابيض الليلة الماضية عن قرار حظر جديد لدخول الولايات المتحدة اضيفت اليه كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد الى لائحة البلدان المشمولة بمرسوم اميركي خاصّ بالهجرة، وذلك بسبب وجود حالات تقصير امني في هذه البلدان فضلا عن وجود نقص في التعاون التنسيقي فيما بينها.

وفي المقابل، أزيلت السودان من لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الاميركي الجديد.

وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة، ويحظر على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على اعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترمب ان "عددا قليلا من البلدان -- من اصل نحو 200 بلد تم تقييمه -- يبقى حتى الساعة غير مُرض في مسائل امنية وبروتوكولات وممارسات وتبادل المعلومات في بعض الحالات، ويوجد في هذه البلدان انتشار كبير للارهاب على اراضيها".


سبأ
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