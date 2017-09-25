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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:29:02ص
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  عربي ودولي
اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
[25/سبتمبر/2017]
رام الله – سبأ :

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها إن عددا من الجيبات العسكرية الاسرائيلية أغلقت شارع جامعة خضوري بطولكرم وتمركزت عند مدخلها، واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان في المنطقة اصيب خلالها عدد من المواطنين جراء اطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، مبينة انه تم نقل البعض منهم الى مستشفى الهلال الاحمر بالمدينة.

من جهة اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل مواطنين وفتشتها واعتقلت 15 فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن بيت لحم وقلقيلية والخليل ورام الله واعتقلت المواطنين الخمسة عشر .


سبأ
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