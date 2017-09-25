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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:29:02ص
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إقليم كردستان العراق يصوت على الاستقلال
[25/سبتمبر/2017] أربيل – سبأ :


توجه الناخبون في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي إضافة إلى عدة مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد إلى مراكز الاقتراع للتصويت على استفتاء الاستقلال وسط معارضة دولية واسعة.

وتعارض بغداد بشدة هذا التصويت وتصفه بأنه " غير دستوري " ومن جانب واحد.

وقد أثار الاستفتاء انزعاج عدة دول مجاورة للعراق بسبب مخاوفها من إمكانية تشجيع الأقليات الكردية الأخرى على المطالبة بالانفصال.

وحذرت الأمم المتحدة من التأثير السلبي المحتمل لزعزعة الاستقرار معتبرة أن الاستفتاء يمكن أن يؤجج الاضطرابات الإقليمية ويشتت الانتباه عن الحملات الجارية لدحر تنظيم داعش في العراق وسوريا.

ومن المتوقع أن تصدر نتائج الاستفتاء الرسمية يوم غد الثلاثاء.


سبأ
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