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قيادة إدارة أمن حجة تنعي العقيد البطل عمار عبدالله أبو خرفشة
[24/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :

نعت قيادة إدارة أمن محافظة حجة ومنتسبيها العقيد البطل عمار عبدالله أبو خرفشة أركان حرب قوات الأمن المركزي فرع حجة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن.

وأشاد بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بشجاعة وبسالة الشهيد وتفانيه في عمله خلال توليه رئاسة أركان حرب قوات الأمن المركزي فرع حجة ودوره في إعادة جاهزية فرع الأمن المركزي وتطوير قدرات منتسبيه.

وقال بيان " إن الشهيد كان مثالاً يحتذى به في القيادة والإنضباط وتنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليه للحفاظ على الأمن والإستقرار بالمحافظة والتصدي للعدوان ومخططاته، حيث عرف بشجاعته وعلى التواجد في الخطوط الأمامية لجبهات العزة والكرامة مرابطاً صامداً وثابتاً لا يقبل الظيم".

وأشار البيان إلى أن العقيد عمار أبو خرفشة تعرض لإصابات خلال مواجهة قوى العدوان إلا أن تلك الإصابات لم تضعف من عزيمته وإرادته وإنما اعتبرها أوسمة.. لافتا إلى أن الشهيد كان يعود إلى الجبهات بعد تعافيه من إصاباته وهو أكثر شجاعة وإصراراً على نيل الشهادة دفاعا عن الأرض والعرض.

وأكد البيان المضي على درب الشهيد درب العزة والكرامة دفاعا عن الوطن ومواجهة قوى العدوان حتى تحقيق النصر.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد ومحبيه .. سائلا المولى عز وجل اني تغمده بواسع رحمته ويسكنه فيسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبـأ
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