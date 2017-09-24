ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:56:36م
المجلس السياسي الأعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش معالجة بعض التباينات
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة أمام آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية
حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي
نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر"  تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".
آخر الأخبار:
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
استهداف تجمعات للجيش السعودي خلف موقع الطلعة بنجران
قيادة إدارة أمن حجة تنعي العقيد البطل عمار عبدالله أبو خرفشة
أمين محلي العاصمة: برنامج حافل للاحتفال بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر المجيد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين محلي العاصمة: برنامج حافل للاحتفال بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر المجيد
[24/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

قال أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان إن أمانة العاصمة ووزارة الثقافة أعدتا برنامج حافل وفعاليات متعددة للاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة بما يليق بصنعاء كعاصمة لليمن الموحد.

وأوضح جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قيادة السلطة المحلية بالأمانة حرصت على تقديم كافة أوجه الدعم وتجهيز الترتيبات والمعدات اللازمة لإقامة فعاليات الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وأشار إلى أن فعاليات الاحتفال بثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة ستستهل بإقامة مهرجان كرنفالي تقيمه وزارة الثقافة وأمانة العاصمة غدا الساعة التاسعة صباحا في ميدان التحرير بمشاركة عدد كبير من شباب العاصمة يعقبه حفل خطابي وفني في المركز الثقافي.

ولفت إلى أنه سيتم مساء غدا أيضا إقامة حفل إيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر بميدان التحرير بمشاركة 500 كشافا ومرشدة من شباب الحركة الكشفية ومرشدات أمانة العاصمة وسيعقبه حفل جماهيري فني في ميدان التحرير بمشاركة عدد من كبار الفنانين اليمنيين بعد الانتهاء من حفل إيقاد الشعلة.

واعتبر أمين محلي العاصمة الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية، وبثورة سبتمبر الغالية على كل أبناء الشعب اليمني احتفاء بالمنجزات الوطنية والتأكيد على استمرار صمود وتلاحم الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإيصال رسالة للعالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمظلومية ومعاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد واحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر التي جسدتها نضالات أبناء اليمن .. لافتا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة وفاء للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

ودعا أمين جمعان أبناء العاصمة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في إحياء هذه المناسبة الوطنية الثورة السبتمبرية الأم تجسيدا لروح التلاحم الوطني ووحدة الصف وصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والتأكيد على مواصلة دعم إبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف جبهات.

وجدد العهد للقيادة السياسية وسكان صنعاء عاصمة اليمن الموحد الضاربة جذورها في عمق التاريخ على الاستمرار في القيام بالمهام والواجبات الوطنية رغم الصعوبات والتحديات جراء استمرار العدوان والحصار والأعباء الكبيرة التي تتحملها أمانة العاصمة فوق طاقاتها وإمكانياتها.

كما أكد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة مواصلة العمل في كافة أجهزة ومكاتب الأمانة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وبث الطمأنينة والاستقرار والسلم الاجتماعي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
استهداف تجمعات للجيش السعودي خلف موقع الطلعة بنجران
قيادة إدارة أمن حجة تنعي العقيد البطل عمار عبدالله أبو خرفشة
كسر زحف للجيش السعودي بعسير وطيران العدوان يشن 22 غارة
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
شباب الكشافة والمرشدات يستعدون لإيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
دورة لمديري مكاتب الصحة ومشرفي أعمال التحصين بالحديدة
إجتماع بحجة لمناقشة رفد جبهات الصمود
وزيرة حقوق الإنسان تؤكد التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإنساني
إستهداف تجمعات للغزاة والمرتزقة بمديرية موزع في تعز
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حفار مياه بمنطقة المهاذر في صعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 32 غارة على صعدة ونجران
[23/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by