محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين محلي العاصمة: برنامج حافل للاحتفال بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر المجيد صنعاء - سبأ :

قال أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان إن أمانة العاصمة ووزارة الثقافة أعدتا برنامج حافل وفعاليات متعددة للاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة بما يليق بصنعاء كعاصمة لليمن الموحد.



وأوضح جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قيادة السلطة المحلية بالأمانة حرصت على تقديم كافة أوجه الدعم وتجهيز الترتيبات والمعدات اللازمة لإقامة فعاليات الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.



وأشار إلى أن فعاليات الاحتفال بثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة ستستهل بإقامة مهرجان كرنفالي تقيمه وزارة الثقافة وأمانة العاصمة غدا الساعة التاسعة صباحا في ميدان التحرير بمشاركة عدد كبير من شباب العاصمة يعقبه حفل خطابي وفني في المركز الثقافي.



ولفت إلى أنه سيتم مساء غدا أيضا إقامة حفل إيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر بميدان التحرير بمشاركة 500 كشافا ومرشدة من شباب الحركة الكشفية ومرشدات أمانة العاصمة وسيعقبه حفل جماهيري فني في ميدان التحرير بمشاركة عدد من كبار الفنانين اليمنيين بعد الانتهاء من حفل إيقاد الشعلة.



واعتبر أمين محلي العاصمة الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية، وبثورة سبتمبر الغالية على كل أبناء الشعب اليمني احتفاء بالمنجزات الوطنية والتأكيد على استمرار صمود وتلاحم الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإيصال رسالة للعالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمظلومية ومعاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد واحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر التي جسدتها نضالات أبناء اليمن .. لافتا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة وفاء للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.



ودعا أمين جمعان أبناء العاصمة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في إحياء هذه المناسبة الوطنية الثورة السبتمبرية الأم تجسيدا لروح التلاحم الوطني ووحدة الصف وصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والتأكيد على مواصلة دعم إبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف جبهات.



وجدد العهد للقيادة السياسية وسكان صنعاء عاصمة اليمن الموحد الضاربة جذورها في عمق التاريخ على الاستمرار في القيام بالمهام والواجبات الوطنية رغم الصعوبات والتحديات جراء استمرار العدوان والحصار والأعباء الكبيرة التي تتحملها أمانة العاصمة فوق طاقاتها وإمكانياتها.



كما أكد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة مواصلة العمل في كافة أجهزة ومكاتب الأمانة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وبث الطمأنينة والاستقرار والسلم الاجتماعي.

سبـأ [24/سبتمبر/2017]سبـأ