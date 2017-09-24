[24/سبتمبر/2017]
عسير - سبأ :
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف الجيش السعودي ومرتزقته على موقع ثيا، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعاتهم بالربوعة بعسير.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع ثيا وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش والجان استهدفت حديقة ومجمع الربوعة وتجمعات لمرتزقة الجيش السعودي خلف موقع الثعبان، محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 22 غارة على مناطق متفرقة في الربوعة خلال الساعات الماضية.
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