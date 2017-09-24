ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:16:23م
المجلس السياسي الأعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش معالجة بعض التباينات
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة أمام آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية
حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي
نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر"  تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".
آخر الأخبار:
كسر زحف للجيش السعودي بعسير وطيران العدوان يشن 22 غارة
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
شباب الكشافة والمرشدات يستعدون لإيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
دورة لمديري مكاتب الصحة ومشرفي أعمال التحصين بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
كسر زحف للجيش السعودي بعسير وطيران العدوان يشن 22 غارة
[24/سبتمبر/2017]
عسير - سبأ :

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف الجيش السعودي ومرتزقته على موقع ثيا، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعاتهم بالربوعة بعسير.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع ثيا وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش والجان استهدفت حديقة ومجمع الربوعة وتجمعات لمرتزقة الجيش السعودي خلف موقع الثعبان، محققة إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 22 غارة على مناطق متفرقة في الربوعة خلال الساعات الماضية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
شباب الكشافة والمرشدات يستعدون لإيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
دورة لمديري مكاتب الصحة ومشرفي أعمال التحصين بالحديدة
إجتماع بحجة لمناقشة رفد جبهات الصمود
وزيرة حقوق الإنسان تؤكد التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإنساني
إستهداف تجمعات للغزاة والمرتزقة بمديرية موزع في تعز
رئيس هيئة حماية البيئة يلتقي مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بسقطرى
مناقشة دور الأحزاب المناهضة للعدوان في تعزيز الجبهة الداخلية
التعليم العالي تعلن فتح باب المفاضلة للمقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية
إقرار الفعاليات الإحتفالية بأعياد الثورة بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حفار مياه بمنطقة المهاذر في صعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 32 غارة على صعدة ونجران
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على حرض وميدي
[23/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by