محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أكثر من 14 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، أحداها استهدفت مزرعة دواجن.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن سبع غارات على جنوب العواضي والمليل وخليقا بمديرية كتاف، واستهدف بغارة جسر نملة الرابط بين مديريتي منبه ورازح ما أدى إلى تدميره.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة آل الحماقي ومنطقة مندبة في مديرية باقم، وشن غارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارة على مديرية شدا.



وبين المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارة مزرعة دواجن تابعة لأحد المواطنين في منطقة المهاذر في مديرية سحار، ما أدى إلى تدمير المزرعة ونفوق الدواجن وإلحاق خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه.



وكان طيران العدوان قد استهدف صباح اليوم حفار مياه بمنطقة المهاذر في مديرية سحار ما أدى إلى تدميره وسيارتين كانت بجانبه.

سبـأ [24/سبتمبر/2017]سبـأ