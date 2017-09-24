محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شباب الكشافة والمرشدات يستعدون لإيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر صنعاء - سبأ :

يجري شباب الحركة الكشفية والإرشادية التحضيرات النهائية للاحتفاء بإيقاد الشعلة الأم لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء وذلك بمشاركة 500 كشاف ومرشدة.



حيث توقد وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات مساء غد شعلة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة، والتي بدأ التحضير لها منذ وقت مبكر عبر إعداد المشاركين والمشاركات الذين سيقدمون عروض فنية ولوحات وطنية تعبر عن أهمية الاحتفاء بهذا العيد بعد إجراء البروفات المصاحبة للأناشيد الوطنية.



وقد أشرف قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ممثلا بوكيل القطاع عبدالله الدهبلي على الاستعدادات النهائية حيث أجرى شباب الحركة الكشفية وفتيات المرشدات بروفات وتدريبات أخيرة استعدادا للعرض الشبابي الكشفي والإرشادي خلال حفل إيقاد الشعلة مصحوبة بالموسيقى العسكرية.



إلى ذلك قام وزير الشباب والرياضة حسن زيد بزيارة إلى ملعب الظرافي اطلع خلالها مدى جاهزية المشاركين من الشباب والزهرات الذين سيكونون على موعد مع تفاصيل الحفل.



وأشاد وزير الشباب بالترتيبات وتوفير متطلبات المشاركين والمشاركات وكذا تجهيز الشعلة وغيرها من الجوانب .. لافتا إلى أن 500 مشاركا من الشباب والفتيات سيجسدون اللوحات الفنية والوطنية المعبرة عن المناسبة.

سبـأ [24/سبتمبر/2017]سبـأ