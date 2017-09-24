محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة لمديري مكاتب الصحة ومشرفي أعمال التحصين بالحديدة





بدأت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالإشراف الوسطي لمدراء مكاتب الصحة العامة ومشرفي التحصين بمديريات المحافظة.



تهدف الدورة التي تنظمها في ثمانية أيام وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة بدعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف إكساب 63 متدربا ومتدربة من مديري فروع مكاتب الصحة في المديريات ومشرفي التحصين والمنسقين، معارف حول متابعة الأنشطة والإشراف الميداني على أعمال التحصين والتخطيط في كيفية الحفاظ على اللقاحات ورفع التغطية بالتحصين والترصد الوبائي للأمراض.



وأشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جار الله إلى أهمية الدورة في تعزيز قدرات مدراء فروع مكاتب الصحة بالمديريات ومشرفي التحصين واستعراض ثمانية من أدلة برامج التحصين.



وأكد أهمية تأهيل قدرات ومعارف المتدربين في جوانب الإشراف والرقابة والتخطيط الإداري للأنشطة الخاصة في الإدارة والتحصين الصحي والتخطيط الإيصالي التكاملي للمناطق البعيدة والتي لا تصل إليها الخدمات الصحية والنشاط التكاملي لبرامج الرعاية الصحية الأولية " تغذية، تحصين، صحة إنجابية، صحة الطفل"ز



وحث الدكتور جار الله المشاركين على الإستفادة من محاور الدورة والخروج بحصيلة معرفية تمكنهم من الإسهام في تحسين الأداء ورفع كفاءة الإشراف والتخطيط.



فيما أشار مدير إدارة التحصين بالمكتب عبد الفتاح القباطي إلى أن محاور الدورة ستركز على الجوانب الخاصة بكيفية التبريد والحفاظ على اللقاحات وتنفيذ الأنشطة وحملات التحصين في كافة قرى وعزل ومديريات المحافظة تحت أي ظروف وبما يضمن إيصال الخدمة إلى الجميع.

سبأ [24/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ