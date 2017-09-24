محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بحجة لمناقشة رفد جبهات الصمود





ناقش إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي، الجوانب المتعلقة بالحشد لرفد ودعم الجبهات على مستوى المحافظة والمديريات .



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد الشوكة ووكلاء المحافظة إبراهيم الحملي وحميد العبيدي ومحمد القاضي وإسماعيل المهيم والدكتور طه الحمزي وعادل شلي ومحمد أبو راس وأعضاء المكاتب التنفيذية وممثلي السلطة المحلية بالمديريات .. أكد الصوفي أهمية مواجهة تصعيد قوى العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وشدد على ضرورة تفعيل الدور المجتمعي في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .



وألقيت عدد من الكلمات شددت في مجملها على أهمية اضطلاع الجميع للمسئولية في حشد الطاقات ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وتعزيز الإصطفاف في مواجهة العدوان.

سبأ [24/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:سبأ