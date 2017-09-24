محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان تؤكد التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإنساني







أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف أن حكومة الإنقاذ أبدت كامل الإستعداد للتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإنساني في اليمن وقدمت كافة الجهود لتذليل العقبات أمامها وعلى رأسها مكتب المفوضية السامية في صنعاء.



كما أكدت وزيرة حقوق الإنسان في رسالة وجهتها لرئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الككسندر مازاماريتلي وممثلو الدول في المجلس أن ذلك يأتي إيمانا من حكومة الإنقاذ بأهمية تضافر الجهود والعمل المشترك لحل قضايا حقوق الإنسان منذ بداية العدوان على اليمن في ٢٦ مارس ٢٠١٥م والذي فرضته دول التحالف بقيادة السعودية دون مبرر في واحدة من سابقات العصر الحديث في التدخل المباشر في الشئون الداخلية للدول والعدوان العسكري المباشر عليها وانتهاك سيادتها وإهدار حقوق مواطنيها.



وقالت " لا يخفى عليكم ما يعانيه اليمنيين من ويلات ومآسي وممارسات دول تحالف الحرب الذي تقوده السعودية في بلادنا بدءً بالأفعال والممارسات التي ترقى في مجملها إلى واحدة الأشد خطرا المتمثلة في القتل الجماعي والممنهج للمدنيين من خلال إستهداف المنازل وأماكن تجمعات المدنيين كالأسواق وأماكن إحياء المناسبات الإجتماعية في الأعراس والعزاء وتدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة والطرق والجسور والمطارات والموانئ البحرية دون أدنى إحترام للقواعد الدولية والأعراف ذات الصلة".



ودعت الرسالة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل الأفعال والممارسات المرتكبة تجاه اليمنيين ومقدراتهم وبما من شأنه حفظ حقوق الضحايا ومحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .



وعبرت وزيرة حقوق الإنسان عن أملها في إقران تشكيل هذه اللجنة بإقرار إنشاء محكمة خاصة باليمن لمحاكمة مجرمي الحرب والإرهاب ومن خالفوا قواعد القانون الدولي الإنساني في بلادنا مع الإلتزام الكامل بتسهيل عمل اللجنة ومساندتها بكل الإمكانيات التي من شأنها ضمان نجاح مهامها في تقصي الحقائق وتحديد المجرمين.



وأضافت " أمل اليمنيين كبير في عدم إستمرار خذلانهم والذي طالت مدته سيفقدهم الثقة تماما بآليات المجتمع الدولي المعنية بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وبمجلسكم الموقر بصفة خاصة ".



كما عبرت عن أمله في الإستجابة لدعوات العقل والمنطق والضمير الإنساني الحي في إيقاف هذه الحرب ورفع جميع أشكال الحصار المفروض على اليمن دون شرط أو قيد بما من شأنه إنقاذ ملايين البشر من الهلاك نتيجة الوضع المأساوي المتردي بصورة كبيرة ليصبح أخطر كارثة إنسانية عرفها التاريخ الحديث والمعاصر نتيجة تعمد دول تحالف العدوان إتخاذ إجراءات متزايدة لتجويع المواطنين كان آخرها إغلاق مطار صنعاء ونقل البنك المركزي إلى عدن .



وثمنت وزيرة حقوق الإنسان جهود المجلس الحثيثة في سبيل تحقيق أهدافه السامية تجاه اليمنيين خلال السنوات الثلاث الدموية والمأساوية الماضية .. متمنية لأعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا تحقيق تطلعات ملايين البشر في المساهمة للتخفيف من معاناتهم وحفظ حقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية.

سبأ [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ