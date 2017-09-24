[24/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:
إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للغزاة والمرتزقة بمديرية موزع بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد وجبل ريشان بمديرية موزع، وإصابات مباشرة في صفوفهم.
وأشار المصدر إلى أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية في معسكر خالد بموزع.
وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة زحف لهم غرب الشبكة بالوازعية .
سبأ