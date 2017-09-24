محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة حماية البيئة يلتقي مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بسقطرى





التقى رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الثور اليوم بصنعاء مدير فرع المؤسسة الإقتصادية بمحافظة أرخبيل سقطرى سامي يحيى شنيف .



وفي اللقاء استعرض شنيف معانات أبناء سقطرى خلال مواسم الرياح التي تؤدي إلى توقف الملاحة، مما ينعكس سلبا على البيئة من خلال التوجه نحو الإحتطاب.



وأشار إلى أن سقطرى تعتبر رابع محميات التراث الطبيعي العالمي والمدرجة في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.



وقد شدد الدكتور خالد الثور على ضرورة العمل على توفير متطلبات سقطرى من البدائل ومنها مادة الغاز للإسهام في الحفاظ على التنوع الحيوي في المحمية .. لافتا إلى أهمية إستغلال موسم الرياح لتوليد الطاقة لأبناء الأرخبيل.



حضر اللقاء الوكيل المساعد بالهيئة عابد الطاووس وعدد من مدراء الوحدات بالهيئة.

سبأ [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ