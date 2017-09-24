محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم العالي تعلن فتح باب المفاضلة للمقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن فتح باب المنافسة والمفاضلة على المقاعد المجانية المخصصة للوزارة في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2017 - 2018 م وذلك خلال الفترة 24 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر القادم.



ودعت الوزارة في بيان صادر عنها الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة من الفئات الموضحة أدناه إلى التقدم للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية المُخصصة للوزارة في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة.



وأكد البيان حرص الوزارة على توزيع المقاعد المجانية على عدد من الفئات التي يجب أن تحظى بالدعم والإهتمام والتشجيع وتمكينها من مواصلة التعليم الجامعي.



كما دعت الوزارة الطلاب الراغبين التقدم للمفاضلة وكذا جميع الطلاب الذين لديهم توجيهات أو توصيات أياً كان مصدرها أو مضمونها التقدم للمفاضلة عبر هذا الإعلان وبموجب الشروط والتعليمات المحددة.



وأشار البيان إلى أن الوزارة لن تنظر في أي طلبات سابقة كون الوزارة ستُخضع جميع المقاعد للمفاضلة.



وأهاب البيان بجميع المتقدمين من مختلف الفئات المحددة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط التالي : http://mohe.gov.ye/DEFAULTFILE.ASPX?SUB_ID=30412&pnc=75



تمهيداً لدخولهم إمتحان الكفاءة الذي سيتم إجراءه مركزياً في جامعة صنعاء لجميع الطلاب المتقدمين.

سبأ [24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ