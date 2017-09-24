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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:24:04م
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صورة أرشيفية من ايقاد شعلة العيد الـ54 لثورة 26سبتمبر
غداً 500 كشاف ومرشدة يحيون حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر
[24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:



يشارك 500 كشافا ومرشدة في حفل إيقاد شعلة العيد الـ 55 لثورة ألـ 26 سبتمبر المجيدة المقرر إقامته مساء غد الاثنين بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.

ويجري شباب الحركة الكشفية وفتيات المرشدات صباح غد الإثنين بروفات نهائية إستعدادا للعرض الشبابي الكشفي والإرشادي.

وأوضح مفوض كشافة أمانة العاصمة علي شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شباب الكشافة وزهرات المرشدات سيحيون حفل إيقاد شعلة العيد الـ55 لثورة الـ 26 من سبتمبر لما تحتله هذه المناسبة من مكانة في نفوس اليمنيين .

وأكد الحرص على الإعداد والتحضير للإحتفاء بهذه المناسبة التي تعد تقليداً سنوياً يحييها شباب الحركة الكشفية وزهرات المرشدات وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .

وعبر مفوض كشافة أمانة العاصمة عن فخر شباب الكشافة والمرشدات بإيقاد شعلة الثورة الأم .. لافتا إلى أن قيادة جمعية الكشافة والمرشدات ومفوضيتها بأمانة العاصمة واللجنة المنظمة حرصوا على إظهار العرض الشبابي الكشفي والإرشادي لحفل إيقاد شعلة العيد الـ55 بصورة مشرفة بما يليق بمكانة هذه المناسبة الوطنية.

ونوه بتعاون قيادة وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب وكل من ساهم في الإعداد والتحضير للإحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

سبأ
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