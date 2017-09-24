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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:24:04م
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  رياضة
تأهل الوحدة والأهلي إلى نهائي بطولة أعياد سبتمبر
[24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:


بلغ فريقا وحدة وأهلي صنعاء نهائي بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم التي ينظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة على كأس الرئيس الصماد.

جاء تأهل الوحدة للمباراة النهائية عقب فوزه على منافسه العروبة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو ضمن نصف نهائي البطولة.

وتمكن لاعب الوحدة عبد المجيد صبارة من وضع فريقه في المقدمة عند الدقيقة العاشرة، ليعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول العروبة العودة إلى أجواء المباراة وتقليص النتيجة على أقل تقدير، لكن الوحدة حافظ على تقدمه، لتنتهي المباراة بفوز وتأهل الوحدة إلى نهائي البطولة.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب نادي الوحدة تأهل الأهلي على حساب الشعب بفوزه عليه بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد المدم قبل إنتهاء المباراة بخمس دقائق، ليضرب الأهلي موعداً مع مضيفه الوحدة في نهائي البطولة الثلاثاء المقبل بالتزامن مع العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر.

سبأ
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