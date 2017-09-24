محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع حقائب مدرسية بعمران





وزع صندوق التكافل الإجتماعي بصندوق النظافة والتحسين بعمران اليوم الحقيبة المدرسية للفئات الأشد فقرا لـ 70 طالبا وطالبة من الملتحقين بمدرسة عائشة للبنات بمدينة عمران.



وأشار نائب مدير صندوق النظافة مقبل دومان إلى أهمية هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف الفئات الأشد فقرا من أبناء عمال النظافة لتشجيعهم وتحفيزهم على الإلتحاق بالتعليم كحق من حقوقهم.



وثمن دعم الخيرين من أبناء المحافظة وصندوق التكافل بتوفير الحقيبة المدرسية للفئات الأشد فقرا وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



فيما أكد رئيس صندوق التكافل الإجتماعي للعمال النظافة علي الرداعي أن توزيع الحقيبة المدرسية يأتي ضمن إهتمام الصندوق بالتعليم وتشجيع الطلاب من الفئات الأشد فقرا على إستمرارهم في التعليم .

سبأ [24/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ