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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:24:04م
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  ثقافة
الصين تعزز إجراءات حماية الآثار الثقافية في عموم البلاد
[24/سبتمبر/2017] بكين - سبأ:


أصدر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بنهاية الأسبوع المنصرم مبدأ توجيهيا من أجل توفير حماية أفضل للآثار الثقافية والتاريخية في الصين.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، فقد ذكر البيان التوجيهي أنه وباعتبارها رموزا روحية وثقافية للحضارة الصينية، فإن الآثار الثقافية تجسد الذاكرة الوطنية، ولذلك؛ فإن حمايتها يعتبر حماية لتاريخ البلاد بأكملها.

وأضاف المبدأ التوجيهي الصادر أن على كافة الحكومات المحلية على مختلف المستويات الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة على أكمل وجه في إدارة وأمن الآثار الثقافية، وتقوية حماية إنفاذ القانون.

وأشار المبدأ التوجيهي إلى ضرورة أن يلعب العلم والتكنولوجيا دورا أكبر في تعزيز حماية الآثار الثقافية، بينما يتوجب نشر وتعميم المعرفة بالقوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة لزيادة الوعي بها عند الجميع.

وسلط المبدأ التوجيهي الضوء على ضرورة تقوية الرقابة والإشراف على أعمال الحماية، والقيام بأفعال أكثر قوة وردعا بحق أولئك المسئولين عن إلحاق الأضرار والخسائر بالآثار الثقافية أو ممن يقومون بسرقتها.

سبأ
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