ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:24:04م
المجلس السياسي الأعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش معالجة بعض التباينات
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة أمام آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية
حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي
نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر"  تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".
آخر الأخبار:
دورة لمديري مكاتب الصحة ومشرفي أعمال التحصين بالحديدة
إجتماع بحجة لمناقشة رفد جبهات الصمود
وزيرة حقوق الإنسان تؤكد التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإنساني
إستهداف تجمعات للغزاة والمرتزقة بمديرية موزع في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إصابة 3 مدنيين أفغان في هجوم شنته حركة طالبان على قافلة للناتو في كابول
[24/سبتمبر/2017] كابول- سبأ:


أصيب نحو 3 مدنيين أفغان بجروح، اليوم الأحد، في هجوم انتحاري شنته حركة (طالبان) على قافلة للناتو في العاصمة كابل.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية وعسكرية القول: إن الهجوم لم يخلف قتلى في صفوف الجنود الدنماركيين العاملين ضمن الناتو، الذين كانوا على متن الآلية المصفحة المستهدفة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، إن الاعتداء تم بواسطة سيارة يقودها انتحاري ضد آليات مصفحة تابعة لعملية الناتو (الدعم الحازم) في حي الجامعة، بغرب العاصمة الأفغانية.

وأضاف "بعيد الساعة 11:00 (6:30 بتوقيت غرينيتش) استهدف انتحاري قافلة عسكرية أجنبية.. للأسف أدى الهجوم إلى إصابة 3 مدنيين أفغان بجروح".

من جهته، أكد الناطق باسم عملية (الدعم الحازم) بيل سالفن، أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع ضحايا بين الجنود، و"لم يؤدي إلى عرقلة سير العمليات".. موضحا أن القوات المستهدفة دنماركية.

وأشار الناطق إلى وجود عبوة ناسفة غير محددة من دون أن يأتي على ذكر انتحاري.. مضيفاً إن فرق عملية (الدعم الحازم) تعمل على نقل الآلية المتضررة.

وتبنت حركة (طالبان) الهجوم في رسالة وجهها إلى وسائل الإعلام الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.

الجدير ذكره أن هناك حوالي 13 ألف عسكري من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، منهم 8400 أمريكي، وينتظر تعزيزهم بقوات إضافية يبلغ عدد أفرادها حوالي 3 ألاف جندي.

وتنحصر معظم مهمة هؤلاء العسكريين الناتويين في تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها من أجل التصدي لـ(طالبان) وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي وجد مؤخرا موطئ قدم له هناك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
المستشارة الالمانية تدلي بصوتها ونسبة المشاركة تتجاوز 41%
إيران تحظر مرور كافة طائرات كردستان العراق قبل استفتاء على الاستقلال
ماليزيا و4 بلدان أخرى توقع على مذكرة تفاهم لمقاضاة مرتكبي إسقاط الطائرة الماليزية
ظريف: إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من الاتفاق النووي
مستوطنون صهاينة يحرقون أشجار زيتون قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
الألمان يباشرون الإدلاء بأصواتهم وتوقع ولاية رابعة لميركل واختراقا للقوميين
مخاوف من انهيار سد في بويرتوريكو بعد الإعصار ماريا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة مواطنين من الخليل وبيت لحم.. ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى
إصابة خمسة أشخاص في لندن في هجوم بالأسيد
قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حفار مياه بمنطقة المهاذر في صعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 32 غارة على صعدة ونجران
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على حرض وميدي
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[23/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by