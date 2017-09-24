عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة 3 مدنيين أفغان في هجوم شنته حركة طالبان على قافلة للناتو في كابول





أصيب نحو 3 مدنيين أفغان بجروح، اليوم الأحد، في هجوم انتحاري شنته حركة (طالبان) على قافلة للناتو في العاصمة كابل.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية وعسكرية القول: إن الهجوم لم يخلف قتلى في صفوف الجنود الدنماركيين العاملين ضمن الناتو، الذين كانوا على متن الآلية المصفحة المستهدفة.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، إن الاعتداء تم بواسطة سيارة يقودها انتحاري ضد آليات مصفحة تابعة لعملية الناتو (الدعم الحازم) في حي الجامعة، بغرب العاصمة الأفغانية.



وأضاف "بعيد الساعة 11:00 (6:30 بتوقيت غرينيتش) استهدف انتحاري قافلة عسكرية أجنبية.. للأسف أدى الهجوم إلى إصابة 3 مدنيين أفغان بجروح".



من جهته، أكد الناطق باسم عملية (الدعم الحازم) بيل سالفن، أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع ضحايا بين الجنود، و"لم يؤدي إلى عرقلة سير العمليات".. موضحا أن القوات المستهدفة دنماركية.



وأشار الناطق إلى وجود عبوة ناسفة غير محددة من دون أن يأتي على ذكر انتحاري.. مضيفاً إن فرق عملية (الدعم الحازم) تعمل على نقل الآلية المتضررة.



وتبنت حركة (طالبان) الهجوم في رسالة وجهها إلى وسائل الإعلام الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.



الجدير ذكره أن هناك حوالي 13 ألف عسكري من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، منهم 8400 أمريكي، وينتظر تعزيزهم بقوات إضافية يبلغ عدد أفرادها حوالي 3 ألاف جندي.



وتنحصر معظم مهمة هؤلاء العسكريين الناتويين في تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها من أجل التصدي لـ(طالبان) وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي وجد مؤخرا موطئ قدم له هناك.

سبأ [24/سبتمبر/2017] كابول- سبأ:سبأ