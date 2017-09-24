ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:23:06م
المجلس السياسي الأعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش معالجة بعض التباينات
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة أمام آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية
حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي
نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر"  تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".
آخر الأخبار:
إجتماع بحجة لمناقشة رفد جبهات الصمود
وزيرة حقوق الإنسان تؤكد التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإنساني
إستهداف تجمعات للغزاة والمرتزقة بمديرية موزع في تعز
رئيس هيئة حماية البيئة يلتقي مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بسقطرى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
بنك فرنسي يعتزم تمويل مشروعات في إيران
[24/سبتمبر/2017] باريس - سبأ:


كشف بنك "بي بي آي فرانس" الفرنسي اعتزامه تمويل مشروعات لشركات فرنسية في إيران اعتبارا من عام 2018، وسيقدم قروضا تصل إلى 500 مليون يورو، أي نحو 589 مليون دولار سنويا.

وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، إنه "ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك، فسنساندهم من بداية 2018، نحن البنك الوحيد، الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية".

ورفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى في 2015، مقابل كبح برنامجها النووي مما مهد السبيل لإبرام صفقات تجارية.

لكن العديد من المصارف يخافون التعامل مع إيران، خشية انتهاك العقوبات المتبقية دون قصد بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة. وبما أن "بي بي آي فرانس" لا يعمل خارج فرنسا، فإنه بمنأى عن أي غرامات محتملة.

وأعلن البنك عن عدة صفقات إيرانية فرنسية خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس مطلع العام الماضي.

وتشمل الصفقات مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" و"ستروين" وشركة "إيران خودرو"، فضلا عن خطط إيرانية لشراء طائرات "إيرباص" لتحديث أسطولها المتقادم، كما شملت الاتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
لندن تنفي استعدادها لدفع 54 مليار دولار فاتورة ''بريكست''
شركة (لوفتهانزا) الألمانية تعتزم شراء أصول في (إير برلين) بقيمة 100 مليار يورو
الاقتصاد الروسي يظهر مؤشرات نمو قوية 
بدء الجولة الثالثة من إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
البنك الألماني للتنمية يوافق على إقراض تونس 100 مليون يورو لدعم مشاريع المياه
تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات  
ارتفاع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
وكالة ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني للصين
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حفار مياه بمنطقة المهاذر في صعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 32 غارة على صعدة ونجران
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على حرض وميدي
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[23/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by