اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنك فرنسي يعتزم تمويل مشروعات في إيران





كشف بنك "بي بي آي فرانس" الفرنسي اعتزامه تمويل مشروعات لشركات فرنسية في إيران اعتبارا من عام 2018، وسيقدم قروضا تصل إلى 500 مليون يورو، أي نحو 589 مليون دولار سنويا.



وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، إنه "ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك، فسنساندهم من بداية 2018، نحن البنك الوحيد، الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية".



ورفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى في 2015، مقابل كبح برنامجها النووي مما مهد السبيل لإبرام صفقات تجارية.



لكن العديد من المصارف يخافون التعامل مع إيران، خشية انتهاك العقوبات المتبقية دون قصد بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة. وبما أن "بي بي آي فرانس" لا يعمل خارج فرنسا، فإنه بمنأى عن أي غرامات محتملة.



وأعلن البنك عن عدة صفقات إيرانية فرنسية خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس مطلع العام الماضي.



وتشمل الصفقات مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" و"ستروين" وشركة "إيران خودرو"، فضلا عن خطط إيرانية لشراء طائرات "إيرباص" لتحديث أسطولها المتقادم، كما شملت الاتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.

سبأ [24/سبتمبر/2017] باريس - سبأ:سبأ