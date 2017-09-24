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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:52:21م
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  رياضة
فوز العداء الكيني كيبتشوجي بماراثون برلين تحت الأمطار دون كسر الرقم العالمي
[24/سبتمبر/2017] برلين- سبأ:
فاز البطل الأولمبي الكيني ايليود كيبتشوجي بشكل مفاجئ على الأثيوبي المشارك لأول مرة جوي أدولا في ماراثون برلين المثير اليوم الأحد لكنه أخفق في محاولته تحطيم الرقم العالمي.

وقبل السباق كان كيبتشوجي ومواطنه الكيني ويلسون كيبسانج والاثيوبي كنينيسا بيكيلي يمنون النفس بكسر الرقم القياسي العالمي الذي يحمله دينيس كيميتو البالغ ساعتين ودقيقتين و57 ثانية.

لكن بدلا من ذلك انتهى المطاف بكيبتشوجي إلى الدخول في منافسة ثنائية مع أدولا البالغ من العمر 26 عاما.. وانتظر العداء الكيني حتى علامة 41 كيلومترا للتفوق على آخر منافسيه في هذا السباق ليعبر خط النهاية في ساعتين و3 دقائق و32 ثانية.

وأنهى أدولا الماراثون متأخرا بفارق 14 ثانية عن الفائز بينما حل مواطنه الاثيوبي موسينيت جيريميو ثالثا بزمن بلغ ساعتين وست دقائق وتسع ثوان.

وانتصار كيبتشوجي هو الثاني له في برلين بينما حققت الكينية جلاديس تشيرونو الفوز بماراثون السيدات في ساعتين و20 دقيقة و23 ثانية وهو ايضا الانتصار الثاني لها في برلين.
سبأ
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