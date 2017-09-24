ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:52:21م
المجلس السياسي الأعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش معالجة بعض التباينات
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة أمام آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
قاذفات أمريكية تحلق قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية
حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
أعلنت الصين اليوم عن خطط لخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.
حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي
نظمت حركة إنقاذ الشبابية الشعبية وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن للعام الثاني على التوالي، اليوم الماراثون الرياضي الشبابي بمناسبة يوم السلام العالمي " 24 سبتمبر"  تحت شعار " أوقفوا الحرب عن اليمن وارفعوا الحصار".
آخر الأخبار:
وكيل محافظة صنعاء يطلع على سير العمل بجمرك صنعاء
وزير الخارجية يكشف عن زيارة لممثلي عدد من الدول ومسئولين دوليين لليمن
فوز العداء الكيني كيبتشوجي بماراثون برلين تحت الأمطار دون كسر الرقم العالمي
شركة (لوفتهانزا) الألمانية تعتزم شراء أصول في (إير برلين) بقيمة 100 مليار يورو
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
شركة (لوفتهانزا) الألمانية تعتزم شراء أصول في (إير برلين) بقيمة 100 مليار يورو
[24/سبتمبر/2017] برلين- سبأ:
تعتزم الناقلة الألمانية للطيران (لوفتهانزا) بشراء أصول في شركة (إير برلين) الألمانية للطيران التي أعلنت إفلاسها مؤخراً.

وقالت صحيفة (بيلد آم سونتاغ) إن (لوفتهانزا) تنوي شراء أصول في (إير برلين) بقيمة 100 مليار يورو، كذلك على استعداد لتحمل نفقات تصل إلى 100 مليون يورو خلال الفترة الانتقالية.

من جهتها قالت مصادر مطلعة إن إبرام الصفقة وتنفيذها قد يستغرق نحو 3 أشهر، حيث سيتوجب الحصول على موافقة من هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية والأوروبية.

وتكفي الصفقة مع (لوفتهانزا) لسداد قرض قدمته حكومة ألمانيا بقيمة 150 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم الإعلان يوم غد الاثنين عن تفاصيل انهيار ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، وتفاصيل بيع أجزاء منها إلى مقدمي عطاءات مختلفين.

وكانت (إير برلين) قد أعلنت الليلة الماضية أنها تطمح في بيع أجزاء منها إلى كل من (لوفتهانزا) و(إيزي جيت)، وتحث نقابات العاملين في (إير برلين) على أن يحافظ المالكون الجدد على العمالة في (إير برلين)، ومن المنتظر أن ينظم العاملون في (إير برلين) تجمعين في برلين ودوسلدورف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الاقتصاد الروسي يظهر مؤشرات نمو قوية 
بدء الجولة الثالثة من إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا
الصين تعلن عن خطط لخفض امدادات النفط إلى كوريا الشمالية
البنك الألماني للتنمية يوافق على إقراض تونس 100 مليون يورو لدعم مشاريع المياه
تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات  
ارتفاع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
وكالة ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني للصين
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفاض الأسهم الأمريكية قليلاً عند الفتح بعد تلميح إلى التشديد النقدي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 255 غارة خلال ثلاثة أيام
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حفار مياه بمنطقة المهاذر في صعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 32 غارة على صعدة ونجران
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على حرض وميدي
[23/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[23/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by