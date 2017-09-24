شركة (لوفتهانزا) الألمانية تعتزم شراء أصول في (إير برلين) بقيمة 100 مليار يورو [24/سبتمبر/2017] برلين- سبأ:

تعتزم الناقلة الألمانية للطيران (لوفتهانزا) بشراء أصول في شركة (إير برلين) الألمانية للطيران التي أعلنت إفلاسها مؤخراً.



وقالت صحيفة (بيلد آم سونتاغ) إن (لوفتهانزا) تنوي شراء أصول في (إير برلين) بقيمة 100 مليار يورو، كذلك على استعداد لتحمل نفقات تصل إلى 100 مليون يورو خلال الفترة الانتقالية.



من جهتها قالت مصادر مطلعة إن إبرام الصفقة وتنفيذها قد يستغرق نحو 3 أشهر، حيث سيتوجب الحصول على موافقة من هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية والأوروبية.



وتكفي الصفقة مع (لوفتهانزا) لسداد قرض قدمته حكومة ألمانيا بقيمة 150 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم الإعلان يوم غد الاثنين عن تفاصيل انهيار ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، وتفاصيل بيع أجزاء منها إلى مقدمي عطاءات مختلفين.



وكانت (إير برلين) قد أعلنت الليلة الماضية أنها تطمح في بيع أجزاء منها إلى كل من (لوفتهانزا) و(إيزي جيت)، وتحث نقابات العاملين في (إير برلين) على أن يحافظ المالكون الجدد على العمالة في (إير برلين)، ومن المنتظر أن ينظم العاملون في (إير برلين) تجمعين في برلين ودوسلدورف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

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