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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:52:21م
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لقاء تشاوري لتعزيز العمل الاغاثي والإنساني بالحديدة
[24/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
عقد  بمحافظة الحديدة اليوم لقاءا تشاوريا لتعزيز العمل الإغاثي والإنساني نظمه فريق الإصلاحات الاقتصادية والغرفة التجارية والصناعية تحت شعار ''القطاع الخاص التحديات وأولويات المرحلة المقبلة.. الشراكة في تعزيز العمل الاغاثي والإنساني''.

وهدف اللقاء إلى تعزيز الدور الاجتماعي الفعال لرجال المال والأعمال واستكشاف عوامل النجاح وتجاوز العراقيل لإيجاد رؤية موحدة للعمل الاغاثي والإنساني.

وخلال اللقاء أشار محافظ الحديدة حسن هيج إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة الحديدة وما تتميز به من شريط ساحلي وميناء اقتصادي وتجاري يشكل ركيزة أساسية للحركة التجارية والاقتصادية.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم لعودة الاستقرار وتحريك الاقتصاد رغم التحديات التي تواجه سير العمل في القطاع التجاري والاقتصادي نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار الغاشم.

 ووجه المحافظ  بتشكيل فريق عمل موحد لإغاثة النازحين بصورة مباشرة وإعداد قاعدة بيانات للاحتياجات الإنسانية الأساسية وتوزيع المساعدات على المتضررين.

من جهتة أشار منسق اللقاء حسن زايد ومدير الغرفة التجارية محمد عبد الواحد  أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود تأسيس مجلس اقتصادي  للتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية لما من شأنه حل المشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي وتعزيز عجلة التنمية لخدمة المجتمع وإغاثة النازحين.

ولفتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول في تمكين القطاع الخاص لإدارة الأزمات والعمل على منحه الثقة الكافية للمرحلة القادمة.

حضر اللقاء مدير عام مديرية الحوك علي هندي ومدير عام الإعلام عادل حسن مكي.
سبأ
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