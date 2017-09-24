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آخر تحديث: الأحد، 24 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:52:21م
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تدشين توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة نازحة ومحتاجة بأمانة العاصمة
[24/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بأمانة العاصمة اليوم توزيع وصرف المساعدات الغذائية لـ 63 ألف أسرة محتاجة ومتضررة ونازحة بمديريات السبعين والوحدة والصافية والتحرير ومعين ضمن مشروع الطوارئ.

في التدشين الذي حضره مدير المشروع حمود الأخرم  اشاد مشرف لجان التوزيع بالأمانة يحيى الهادي بجهود المشروع الإنسانية والإغاثية في مديريات الامانة المستهدفة من خلال تقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمحتاجة بدعم وتمويل برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح الهادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع بدء اليوم بصرف المساعدات الغذائية لـ63 الف حالة من خلال 43 مركز توزيع بالمديريات الخمس المستهدفة بالأمانة .

وثمن دعم برنامج الأغذية العالمي في الجانب الإغاثي والإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن .. داعيا إلى زيادة المساعدات الغذائية نظرا لزيادة الحالات  المحتاجة للمساعدات الطارئة واستمرار تفاقم الاوضاع الانسانية.

وأشار إلى أن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي ضمن مشروع الطوارئ وخطة المشروع لشهر سبتمبر الجاري..مشيدا بتعاون السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمواطنين..مؤكدا حرص المشروع على إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من جميع فئات وشرائح المجتمع.. لافتا إلى أن المساعدات شملت الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة والأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والفشل الكلوي وغيرها.

وأكد الهادي على أهمية دور المنظمات الدولية والإنسانية ودعمها لمشاريع وأنشطة مشروع التغذية المدرسية  الاغاثية والغذائية الطارئة في مختلف المديريات والمناطق المستهدفة خاصة خلال الفترة الحالية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء تفاقم الوضع الانساني الحرج والصعب.

حضر التدشين عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.
سبأ
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