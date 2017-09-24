سمبدوريا يهزم ميلان بثنائية نظيفة بالدوري الايطالي لكرة القدم [24/سبتمبر/2017] روما - سبأ:

فاز فريق سمبدوريا على ضيفه ميلان بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على ملعب "لويجي فيراريس"، في إطار منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من، المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا ولاعب خط الوسط الأرجنتيني ريكاردو ألفاريز، في الدقيقتين (72، 90) على الترتيب.



ومني ميلان بالهزيمة الثانية في الموسم الحالي للكالتشيو، وتوقف رصيده عند 12 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس، حتى الآن.



بينما حقق سمبدوريا فوزه الثالث في الموسم، والأول بعد تعادلين متتالين، ولديه مباراة مؤجلة، وتقدم إلى المرتبة السادسة، مقلصا الفارق إلى نقطة بينه وبين ميلان.

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