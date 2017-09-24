الاقتصاد الروسي يظهر مؤشرات نمو قوية [24/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

سجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 2.3% في أغسطس الماضي وترافق ذلك مع تراجع معدلات التضخم إلى نسبة 3.1%، وتعزيز العملة الروسية مواقعها أمام الدولار واليورو.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، قوله خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن النمو في أغسطس بلغ 2.3%، مقابل 2% في يوليو ، حيث أظهر القطاع الزراعي نتائج سيئة بسبب حالة الطقس".



وأضاف أن معدل التضخم انخفض الشهر الماضي إلى 3.1%، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي الروسي لخفض جديد لمعدلات الفائدة، ما سيحفز القروض في القطاع المصرفي الروسي.



كذلك أشار الوزير الروسي إلى استمرار وجود مخاطر، في المقام الأول هي خارجية ومرتبطة بتذبذب أسعار النفط، الذي يعد سلعة أساسية في الصادرات الروسية.



وكانت وكالة "فيتش"، التي تقدم خدمات للمستثمرين، قد حسنت التصنيف الائتماني لروسيا، وعدلته الجمعة الماضي من "مستقرة" إلى "إيجابية" لكن التصنيف بقي عند فئة "BBB-"، في مؤشر على زيادة الثقة بالاقتصاد الروسي.



وقال نيكيتا ماسلنيكوف الخبير والمستشار في معهد التنمية الاقتصادية إن تحسين التصنيف الائتماني لروسيا من قبل وكالة "فيتش" يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب، حيث سيعزز شهيتهم للمخاطرة في روسيا، كما سيقدم دعما إضافيا لسعر صرف الروبل.



يذكر أن سعر صرف العملة الروسية صعد أمام العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، وسجلت العملة الروسية الجمعة الماضية 57.50 روبلا للدولار الواحد، مقابل 60.34 روبل للدولار الواحد مطلع شهر أغسطس الماضي.

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